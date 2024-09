Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag auf grünem Terrain

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 510,69 USD zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 510,69 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie legte bis auf 514,08 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 507,63 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 391.978 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 23.08.2024 auf bis zu 544,20 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 6,56 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 279,49 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 45,27 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,86 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 574,29 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an.

Am 31.07.2024 hat Meta Platforms (ex Facebook) die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,31 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS von 3,03 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 39,07 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 32,00 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2024 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2024 21,30 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

So schätzen die Analysten die Meta-Aktie im August 2024 ein

S&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 5 Jahren abgeworfen

KI-Firma Anthropic bringt Firmen-Abo für ChatGPT-Konkurrenten Claude auf den Markt