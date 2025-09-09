Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Abend im Minusbereich
Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 755,41 USD nach.
Um 20:07 Uhr ging es für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 755,41 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sank bis auf 752,12 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 765,35 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.446.357 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.08.2025 bei 796,21 USD. Mit einem Zuwachs von 5,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.04.2025 bei 479,89 USD. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 57,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2024 erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,76 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 837,83 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.
Am 30.07.2025 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 7,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,16 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 47,52 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39,07 Mrd. USD in den Büchern standen.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 22.10.2025 gerechnet.
In der Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 28,22 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen
|DZ BANK
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|UBS AG
