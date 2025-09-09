DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,69 +1,8%Dow45.433 -0,6%Nas21.827 -0,2%Bitcoin97.038 +1,8%Euro1,1701 -0,1%Öl67,57 +1,6%Gold3.644 +0,5%
Heute im Fokus
DAX im Minus -- US-Börsen uneins -- Apple präsentiert neues iPhone -- Oracle: Ausblick beflügelt -- SAP, CaliberCos, Klarna-IPO, Synopsys, GameStop, DroneShield, BASF, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co. Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.
Klarna-Aktie feiert erfolgreiches Börsendebüt: Deutlich über Ausgabepreis Klarna-Aktie feiert erfolgreiches Börsendebüt: Deutlich über Ausgabepreis
Übersicht
Aktie im Fokus

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Abend im Minusbereich

10.09.25 20:24 Uhr
Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Abend im Minusbereich

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 755,41 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Meta Platforms (ex Facebook)
645,20 EUR -3,10 EUR -0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr ging es für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 755,41 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sank bis auf 752,12 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 765,35 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.446.357 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.08.2025 bei 796,21 USD. Mit einem Zuwachs von 5,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.04.2025 bei 479,89 USD. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 57,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,76 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 837,83 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Am 30.07.2025 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 7,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,16 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 47,52 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39,07 Mrd. USD in den Büchern standen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 22.10.2025 gerechnet.

In der Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 28,22 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com

Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

DatumRatingAnalyst
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) KaufenDZ BANK
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) OutperformRBC Capital Markets
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) BuyUBS AG
