Meta Platforms (ex Facebook) Aktie
Marktkap. 1,66 Bio. EURKGV 24,54 Div. Rendite 0,34%
WKN A1JWVX
ISIN US30303M1027
Symbol META
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Meta nach der Hausmesse "Connect" des Facebook-Konzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 875 US-Dollar belassen. Meta habe seine Fortschritte rund das Thema Künstliche Intelligenz (KI) präsentiert, schrieb Doug Anmuth in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte blieb optimistisch hinsichtlich der Geschäftsmöglichkeiten für KI, darunter Werbung, Nutzung von Messaging-Technologien zur Unternehmenskommunikation und mit KI verknüpfte Geräte./rob/la/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 02:10 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 02:10 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 875,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 782,90
|Abst. Kursziel*:
11,76%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 785,96
|Abst. Kursziel aktuell:
11,33%
|
Analyst Name:
Doug Anmuth
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 852,40
*zum Zeitpunkt der Analyse
