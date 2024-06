Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 500,11 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,5 Prozent auf 500,11 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 499,36 USD aus. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 500,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 280.058 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 09.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 531,44 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Kursplus von 6,26 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.06.2023 (265,33 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 46,95 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,84 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wird bei 515,88 USD angegeben.

Am 24.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 4,86 USD gegenüber 2,21 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 36,46 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28,65 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 24.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 20,19 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

