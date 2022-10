Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) gibt am Dienstagmittag ab

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 135,56 EUR. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab in der Spitze bis auf 134,62 EUR nach. Bei 135,78 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9.592 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 22.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 314,25 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 56,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 134,62 EUR am 11.10.2022. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 0,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 242,11 USD an.

Am 27.07.2022 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,46 USD. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 3,30 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 28.822,00 USD – eine Minderung von 0,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 29.077,00 USD eingefahren.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.10.2022 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Meta Platforms (ex Facebook) rechnen Experten am 01.11.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 9,87 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

