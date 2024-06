Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) büßt am Nachmittag ein

So entwickelt sich Meta Platforms (ex Facebook)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 506,70 USD nach.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 506,70 USD. Die Abwärtsbewegung der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ging bis auf 506,70 USD. Bei 514,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 651.367 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Am 09.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 531,44 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Bei 268,32 USD fiel das Papier am 15.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 88,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,84 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 515,88 USD an.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 24.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 4,86 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Meta Platforms (ex Facebook) noch ein Gewinn pro Aktie von 2,21 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) mit einem Umsatz von insgesamt 36,46 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,65 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 27,26 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 24.07.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 20,19 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

NVIDIA überholt Apple-Aktie nach Apple-Entwickerkonferenz wieder: So sieht Apples KI-Offensive aus

NVIDIA nicht dabei: Diese Unternehmen könnten bis 2035 über den höchsten Börsenwert verfügen

S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Meta Platforms (ex Facebook)-Investment von vor 3 Jahren verdient