Blick auf Aktienkurs

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag mit Aufschlag

12.08.25 16:09 Uhr
Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag mit Aufschlag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Zuletzt stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 781,28 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 781,28 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 790,45 USD. Bei 773,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 793.524 Stück gehandelt.

Am 12.08.2025 markierte das Papier bei 790,45 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Bei 479,89 USD fiel das Papier am 22.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 38,58 Prozent sinken.

Nach 2,00 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,76 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wird bei 837,83 USD angegeben.

Am 30.07.2025 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,14 USD, nach 5,16 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 47,52 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 21,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 39,07 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 22.10.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 28,14 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Nach starken Bilanzvorlagen: Sind Microsoft & Meta die nächsten Kandidaten für einen Aktiensplit?

Juli 2025: Analysten sehen Potenzial bei Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

ChatGPT-Erfinder OpenAI veröffentlicht neues KI-Modell GPT-5

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com

