Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Aktie im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,5 Prozent auf 604,15 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,5 Prozent auf 604,15 USD. Bei 596,22 USD markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 619,69 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.011.485 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 740,87 USD erreichte der Titel am 15.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 22,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 414,50 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,00 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,74 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 734,43 USD.

Am 29.01.2025 hat Meta Platforms (ex Facebook) die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 8,24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,46 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,63 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 48,39 Mrd. USD im Vergleich zu 40,11 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.04.2025 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2025 25,22 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

NVIDIA-Aktie im KI-Rausch: Tom Lee hält an langfristigem KI-Aufschwung fest

Aktiensplit-Spekulationen nach NVIDIA & Co: Diese beiden Unternehmen werden heiß gehandelt

Mag 7 unter Druck: JPMorgan erwartet anhaltende Abkehr von US-Big-Tech-Aktien wie NVIDIA-Aktie & Co.