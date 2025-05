Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,6 Prozent auf 639,50 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,6 Prozent auf 639,50 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zog in der Spitze bis auf 639,50 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 633,81 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien beläuft sich auf 348.799 Stück.

Am 15.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 740,87 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 15,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.07.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 442,70 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 30,77 Prozent Luft nach unten.

Für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,73 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 721,67 USD.

Am 30.04.2025 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,59 USD, nach 4,86 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 42,31 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Umsatz von 36,46 Mrd. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 23.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 25,56 USD je Aktie.

