Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) zeigt sich am Nachmittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 641,65 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 641,65 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bisher bei 642,83 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 631,79 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 369.210 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (740,87 USD) erklomm das Papier am 15.02.2025. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 13,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.07.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 442,70 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 31,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 USD an Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,73 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 721,67 USD an.

Am 30.04.2025 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 6,59 USD gegenüber 4,86 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,07 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 42,31 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 36,46 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 23.07.2025 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 25,53 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

