Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag mit Verlusten

Meta Platforms (ex Facebook) im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,5 Prozent auf 506,19 USD ab.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,5 Prozent auf 506,19 USD ab. In der Spitze büßte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 504,35 USD ein. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 505,75 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 382.567 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.04.2024 auf bis zu 531,44 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 4,99 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.06.2023 bei 268,32 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 46,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,84 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Meta Platforms (ex Facebook) 0,000 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 515,88 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 24.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 4,86 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 2,21 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 36,46 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28,65 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 24.07.2024 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 20,19 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

NVIDIA überholt Apple-Aktie nach Apple-Entwickerkonferenz wieder: So sieht Apples KI-Offensive aus

NVIDIA nicht dabei: Diese Unternehmen könnten bis 2035 über den höchsten Börsenwert verfügen

S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Meta Platforms (ex Facebook)-Investment von vor 3 Jahren verdient