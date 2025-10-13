Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Abend freundlich
Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,4 Prozent auf 714,85 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:07 Uhr 1,4 Prozent auf 714,85 USD. Den Tageshöchststand markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 719,83 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 713,34 USD. Zuletzt wechselten 1.259.018 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.
Bei 796,21 USD erreichte der Titel am 16.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Kursplus von 11,38 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.04.2025 (479,89 USD). Abschläge von 32,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 USD an Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,76 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 837,83 USD aus.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Meta Platforms (ex Facebook) am 30.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,14 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS von 5,16 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 47,52 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 39,07 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2025 terminiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger Experten zufolge am 04.11.2026 werfen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 28,25 USD im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
NVIDIA-Aktie im Visier: Das steckt wirklich hinter dem 100-Milliarden-Deal mit OpenAI
Meta-Aktie im Minus: Gericht verhandelt Sammelklage nach Datendiebstahl bei Facebook
Apple, Snap, Google und Co.: EU ermittelt gegen US-Plattformen
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.09.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen
|DZ BANK
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
