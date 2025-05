Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Meta Platforms (ex Facebook) im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 655,97 USD zeigte sich die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im NASDAQ-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 655,97 USD. Zwischenzeitlich stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sogar auf 662,67 USD. Bei 655,32 USD markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 661,21 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 537.548 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 740,87 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.02.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Am 26.07.2024 gab der Anteilsschein bis auf 442,70 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 32,51 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,73 USD, nach 2,00 USD im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 721,67 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an.

Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 30.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,59 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 42,31 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36,46 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 23.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 25,48 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

