Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittwochmittag mit roten Vorzeichen

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 154,48 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 153,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 154,76 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 7.482 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 319,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.09.2021 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 51,72 Prozent. Am 22.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 145,74 EUR. Mit Abgaben von 6,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 243,22 USD an.

Am 27.07.2022 hat Meta Platforms (ex Facebook) die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,46 USD. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 3,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) 28.822,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 29.077,00 USD umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 02.11.2022 erwartet.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2022 auf 9,89 USD je Aktie.

