Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Vormittag tiefer

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 154,68 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 154,02 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 154,76 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 503 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 15.09.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 319,95 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 51,65 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 145,74 EUR fiel das Papier am 22.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 243,22 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 27.07.2022. Das EPS wurde auf 2,46 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 3,30 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,88 Prozent auf 28.822,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 29.077,00 USD gelegen.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 02.11.2022 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 9,89 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

