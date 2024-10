Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Aktie im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 595,26 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 595,26 USD zu. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 597,00 USD aus. Bei 594,20 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 296.943 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 602,90 USD. Dieser Kurs wurde am 08.10.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,28 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 279,49 USD. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 53,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Meta Platforms (ex Facebook) seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,87 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 587,14 USD.

Am 31.07.2024 äußerte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 5,31 USD. Im letzten Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 3,03 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,10 Prozent auf 39,07 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 32,00 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 30.10.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 29.10.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 21,34 USD je Aktie belaufen.

