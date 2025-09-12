Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) gewinnt am Montagabend an Boden
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 767,15 USD.
Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 767,15 USD. In der Spitze gewann die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 774,07 USD. Bei 757,47 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 1.599.888 Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 16.08.2025 auf bis zu 796,21 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 3,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 479,89 USD ab. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 59,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,76 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 837,83 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an.
Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 7,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,16 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 47,52 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39,07 Mrd. USD in den Büchern standen.
Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 vorlegen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 28,22 USD je Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen
|DZ BANK
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|UBS AG
