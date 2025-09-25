Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Freitagnachmittag kaum verändert
Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie kam im NASDAQ-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 748,23 USD.
Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 748,23 USD. Zwischenzeitlich stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sogar auf 751,40 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sank bis auf 747,00 USD. Bei 750,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 285.412 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 16.08.2025 auf bis zu 796,21 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 6,41 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 479,89 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2024 erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,76 USD. Analysten bewerten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Durchschnitt mit 837,83 USD.
Am 30.07.2025 hat Meta Platforms (ex Facebook) die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,16 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,61 Prozent auf 47,52 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 39,07 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 22.10.2025 gerechnet.
Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 28,22 USD je Aktie.
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.09.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen
|DZ BANK
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
