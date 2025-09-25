DAX23.733 +0,8%ESt505.498 +1,0%Top 10 Crypto15,22 -0,3%Dow46.122 +0,4%Nas22.356 -0,1%Bitcoin93.339 -0,1%Euro1,1694 +0,3%Öl70,57 +1,3%Gold3.780 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Intel 855681 Tesla A1CX3T SAP 716460 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 BYD A0M4W9 Plug Power A1JA81 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Inflationsdaten: DAX geht höher ins Wochenende -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- Gerresheimer, Intel, Plug Power, Siemens, Rheinmetall, D-Wave, Droneshield, Oracle im Fokus
Top News
Bitcoin wird knapper: Immer weniger Coins im Umlauf - Was das für Anleger bedeutet Bitcoin wird knapper: Immer weniger Coins im Umlauf - Was das für Anleger bedeutet
DAX in KW 39: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern DAX in KW 39: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie können drei wählen, aber nur einer wird es. Das Team von BNP Paribas freut sich auf Ihre Wahl zum Zertifikatehaus des Jahres 2025.
Aktie im Blick

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Freitagnachmittag kaum verändert

26.09.25 16:10 Uhr
Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Freitagnachmittag kaum verändert

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie kam im NASDAQ-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 748,23 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Meta Platforms (ex Facebook)
632,50 EUR -10,70 EUR -1,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 748,23 USD. Zwischenzeitlich stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sogar auf 751,40 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sank bis auf 747,00 USD. Bei 750,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 285.412 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.08.2025 auf bis zu 796,21 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 6,41 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 479,89 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,76 USD. Analysten bewerten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Durchschnitt mit 837,83 USD.

Am 30.07.2025 hat Meta Platforms (ex Facebook) die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,16 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,61 Prozent auf 47,52 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 39,07 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 22.10.2025 gerechnet.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 28,22 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!

Meta-Aktie wenig bewegt: Instagram erreicht drei Milliarden Nutzer täglich

xAI-Finanzierungsrunde über 10 Milliarden Dollar? Musk dementiert Bericht

In eigener Sache

Übrigens: Meta Platforms (ex Facebook) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Meta

Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

DatumRatingAnalyst
18.09.2025Meta Platforms (ex Facebook) OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) KaufenDZ BANK
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) OutperformRBC Capital Markets
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.09.2025Meta Platforms (ex Facebook) OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) KaufenDZ BANK
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) OutperformRBC Capital Markets
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
02.02.2023Meta Platforms (ex Facebook) HaltenDZ BANK
27.10.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.07.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.06.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.05.2022Meta Platforms (ex Facebook) HoldHSBC
05.12.2019Facebook ReduceHSBC
31.01.2019Facebook SellPivotal Research Group
31.10.2018Facebook SellPivotal Research Group
12.10.2018Facebook SellPivotal Research Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Meta Platforms (ex Facebook) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen