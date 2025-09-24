DAX23.540 -0,5%ESt505.446 -0,4%Top 10 Crypto15,36 -1,7%Dow46.030 -0,2%Nas22.391 -0,5%Bitcoin95.467 -1,1%Euro1,1681 -0,5%Öl68,75 -0,5%Gold3.737 ±0,0%
Heute im Fokus
DAX gibt nach -- Wall Street tiefer -- EU-Kommission ermittelt gegen SAP -- Intel wirbt um Apple als Investor -- D-Wave, Droneshield, BYD, Plug Power, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Delta-Aktie tiefer: Fluglinie rüstet APU-Hilfsturbinen bei ihren Airbus-A320-Jets nach Delta-Aktie tiefer: Fluglinie rüstet APU-Hilfsturbinen bei ihren Airbus-A320-Jets nach
Richtungssuche setzt sich fort: DAX am Donnerstag im Rückwärtsgang Richtungssuche setzt sich fort: DAX am Donnerstag im Rückwärtsgang
Meta Platforms (ex Facebook) im Blick

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Meta Platforms (ex Facebook)

25.09.25 16:11 Uhr
Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Meta Platforms (ex Facebook)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 748,00 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Meta Platforms (ex Facebook)
641,50 EUR -5,00 EUR -0,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 748,00 USD. Das bisherige Tagestief markierte Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 744,78 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 753,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien beläuft sich auf 570.989 Stück.

Am 16.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 796,21 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 6,45 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 479,89 USD am 22.04.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 35,84 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,76 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 837,83 USD aus.

Am 30.07.2025 äußerte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 7,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,16 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,61 Prozent auf 47,52 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 39,07 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 22.10.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn in Höhe von 28,22 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com

Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

DatumRatingAnalyst
18.09.2025Meta Platforms (ex Facebook) OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) KaufenDZ BANK
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) OutperformRBC Capital Markets
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) OverweightJP Morgan Chase & Co.
