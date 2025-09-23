Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Abend nahezu unbewegt
Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zeigt sich am Mittwochabend ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte zuletzt bei 754,69 USD.
Mit einem Kurs von 754,69 USD zeigte sich die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr kaum verändert. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 760,45 USD aus. Im Tief verlor die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 752,66 USD. Bei 757,50 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 1.040.308 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 16.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 796,21 USD an. Mit einem Zuwachs von 5,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.04.2025 bei 479,89 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 36,41 Prozent sinken.
Nachdem im Jahr 2024 2,00 USD an Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,76 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 837,83 USD.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 30.07.2025 vor. Meta Platforms (ex Facebook) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,16 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 47,52 Mrd. USD gegenüber 39,07 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 22.10.2025 präsentieren.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 28,22 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.09.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen
|DZ BANK
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
