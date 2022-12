Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) verzeichnet am Donnerstagvormittag Verluste

Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 2,6 Prozent auf 113,02 EUR. Die Abwärtsbewegung der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ging bis auf 113,02 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 113,02 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien beläuft sich auf 248 Stück.

Am 28.12.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 312,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 63,78 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 89,27 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 26,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 174,89 USD.

Am 26.10.2022 hat Meta Platforms (ex Facebook) die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 1,64 USD. Im letzten Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 3,22 USD je Aktie eingefahren. Meta Platforms (ex Facebook) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 27.714,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29.010,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.02.2023 erfolgen.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 9,10 USD in den Büchern stehen haben wird.

