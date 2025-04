Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Donnerstagnachmittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 506,03 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 506,03 USD zu. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 506,36 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 504,72 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 899.718 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 740,87 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.02.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 46,41 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 414,50 USD. Dieser Wert wurde am 26.04.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 18,09 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 2,00 USD an Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,74 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 688,50 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 29.01.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 8,24 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 48,39 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40,11 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 30.04.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 29.04.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 24,84 USD in den Büchern stehen haben wird.

