Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Vormittag mit Einbußen

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) befand sich um 09:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 130,70 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 130,70 EUR. Bei 130,98 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 2.202 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Am 22.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 314,25 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 58,41 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.10.2022 bei 126,90 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,99 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 242,11 USD aus.

Am 27.07.2022 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,30 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,88 Prozent auf 28.822,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 29.077,00 USD gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.10.2022 vorlegen. Experten kalkulieren am 01.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook).

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 9,85 USD in den Büchern stehen haben wird.

