Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) reagiert am Nachmittag positiv

Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 579,05 USD zu.

Um 15:53 Uhr stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 579,05 USD. Zwischenzeitlich stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sogar auf 584,93 USD. Bei 583,58 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 406.851 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 602,90 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 4,12 Prozent Luft nach oben. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 279,49 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 51,73 Prozent sinken.

Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,87 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 587,14 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,03 USD erwirtschaftet worden. Meta Platforms (ex Facebook) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 39,07 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 32,00 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 30.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) rechnen Experten am 29.10.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 21,35 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Zweiter Geburtstag des Bullenmarkts: Diese Titel haben neben NVIDIA besonders stark performt

Erste Schätzungen: Meta Platforms (ex Facebook) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 10 Jahren abgeworfen