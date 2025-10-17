Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Freitagnachmittag um Nulllinie
Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zuletzt im NASDAQ-Handel bei 711,46 USD.
Bei der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ließ sich um 15:53 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 711,46 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie legte bis auf 712,11 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das bisherige Tagestief markierte Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 706,12 USD. Bei 707,30 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 638.517 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 16.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 796,21 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 479,89 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,55 Prozent.
Nachdem Meta Platforms (ex Facebook) seine Aktionäre 2024 mit 2,00 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,76 USD je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 837,83 USD an.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 30.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,14 USD gegenüber 5,16 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,61 Prozent auf 47,52 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 39,07 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz für Q3 2025 wird am 29.10.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 04.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook).
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 28,25 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.
NVIDIA-Aktie nach Gewinnen in Rot: Chipriese vernetzt Meta und Oracle mit neuer KI-Netzwerktechnologie
Meta Platforms-Aktie leichter: Neue Regelungen bezüglich Jugendschutz bei Instagram
Erste Schätzungen: Meta Platforms (ex Facebook) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.09.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen
|DZ BANK
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
