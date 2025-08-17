Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Montagnachmittag mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 3,2 Prozent auf 760,24 USD.
Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 3,2 Prozent im Minus bei 760,24 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab in der Spitze bis auf 756,74 USD nach. Bei 775,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 1.627.425 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.08.2025 bei 796,21 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,73 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 479,89 USD ab. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 58,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Zuletzt erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,76 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 837,83 USD.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,14 USD. Im Vorjahresviertel waren 5,16 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) 47,52 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 39,07 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 22.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2025 28,17 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen
|DZ BANK
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|UBS AG
