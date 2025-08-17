DAX24.292 -0,3%ESt505.425 -0,4%Top 10 Crypto16,06 +0,3%Dow44.965 ±0,0%Nas21.610 -0,1%Bitcoin98.931 -1,4%Euro1,1674 -0,3%Öl65,58 -0,8%Gold3.337 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 TUI TUAG50 Siemens Energy ENER6Y UnitedHealth 869561 BASF BASF11 BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Verhandlungen im Blick: DAX etwas tiefer -- US-Börsen wenig bewegt -- Novo Nordisk erhält FDA-Zulassung für Wegovy -- Broadcom, Palantir, Lilium, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Bayer-Aktie steigt: Monsanto einigt sich mit PCB-Klägern in Washington Bayer-Aktie steigt: Monsanto einigt sich mit PCB-Klägern in Washington
TeraWulf im Pivotal-Point-Check: Von Bitcoin zu KI – Alphabet unterstützter Deal mit Fluidstack katapultiert die Aktie um über 60 % nach oben! TeraWulf im Pivotal-Point-Check: Von Bitcoin zu KI – Alphabet unterstützter Deal mit Fluidstack katapultiert die Aktie um über 60 % nach oben!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Meta Platforms (ex Facebook) im Blick

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Montagnachmittag mit Abschlägen

18.08.25 16:10 Uhr
Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Montagnachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 3,2 Prozent auf 760,24 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Meta Platforms (ex Facebook)
652,20 EUR -21,30 EUR -3,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 3,2 Prozent im Minus bei 760,24 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab in der Spitze bis auf 756,74 USD nach. Bei 775,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 1.627.425 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.08.2025 bei 796,21 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,73 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 479,89 USD ab. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 58,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,76 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 837,83 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,14 USD. Im Vorjahresviertel waren 5,16 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) 47,52 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 39,07 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 22.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2025 28,17 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Acht Tech-Aktien im Wettlauf: Wer könnte vor NVIDIA die 5-Billionen-Dollar-Marke knacken?

Finanzblogger optimistisch: NVIDIA-Aktie wird nach Quartalszahlen steigen

S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 10 Jahren abgeworfen

In eigener Sache

Übrigens: Meta Platforms (ex Facebook) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Valeriya Zankovych / Shutterstock.com

Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

DatumRatingAnalyst
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) KaufenDZ BANK
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) OutperformRBC Capital Markets
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) KaufenDZ BANK
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) OutperformRBC Capital Markets
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
02.02.2023Meta Platforms (ex Facebook) HaltenDZ BANK
27.10.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.07.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.06.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.05.2022Meta Platforms (ex Facebook) HoldHSBC
05.12.2019Facebook ReduceHSBC
31.01.2019Facebook SellPivotal Research Group
31.10.2018Facebook SellPivotal Research Group
12.10.2018Facebook SellPivotal Research Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Meta Platforms (ex Facebook) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen