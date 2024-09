Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag kaum bewegt

Notierung im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt bei 536,49 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 536,49 USD bewegte sich die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie um 15:53 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 539,67 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 535,42 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 537,00 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 257.414 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.08.2024 markierte das Papier bei 544,20 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 1,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 279,49 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,86 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 574,29 USD.

Am 31.07.2024 äußerte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 5,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,10 Prozent auf 39,07 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 32,00 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 23.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 27,75 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Meta-Aktie etwas höher: Meta verbannt russischen RT-Sender aus seinen Apps - Smartglass-Vereinbarung mit Essilorluxottica erweitert

Meta-Tochter Instagram führt neue Kontrollfunktionen für Eltern von Teenagern ein

US-Zinssenkung voraus - welche Magnificent 7-Aktie profitiert am meisten?