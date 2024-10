Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,6 Prozent auf 580,57 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 580,57 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 583,95 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 580,65 USD. Zuletzt wechselten 1.044.116 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 08.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 602,90 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 279,49 USD. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 107,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,87 USD. Analysten bewerten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Durchschnitt mit 587,14 USD.

Am 31.07.2024 hat Meta Platforms (ex Facebook) die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 5,31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 3,03 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) mit einem Umsatz von insgesamt 39,07 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32,00 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 22,10 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Meta Platforms (ex Facebook) rechnen Experten am 29.10.2025.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 21,36 USD je Aktie.

