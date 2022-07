Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag nahe Vortagesniveau

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie kam im XETRA-Handel um 19.07.2022 16:22:00 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 166,12 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 167,72 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 163,24 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 164,50 EUR. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14.091 Stück gehandelt.

Am 14.09.2021 erreichte der Anteilsschein mit 324,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 48,85 Prozent Luft nach oben. Am 22.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 145,74 EUR. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 13,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 268,75 USD aus.

Am 27.04.2022 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,72 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,30 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 27.908,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Umsatz von 26.171,00 USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 27.07.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von Meta Platforms (ex Facebook) rechnen Experten am 26.07.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 11,46 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

