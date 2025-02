Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) zeigt sich am Nachmittag freundlich

Meta Platforms (ex Facebook) im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Meta Platforms (ex Facebook). Zuletzt ging es für das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 700,87 USD.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,9 Prozent auf 700,87 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie legte bis auf 703,84 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 696,27 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 757.369 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.02.2025 bei 740,87 USD. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 5,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 414,50 USD fiel das Papier am 26.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,86 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,74 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Meta Platforms (ex Facebook) 2,00 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 718,00 USD.

Am 29.01.2025 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Es stand ein EPS von 8,24 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Meta Platforms (ex Facebook) noch ein Gewinn pro Aktie von 5,46 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 48,39 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 20,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 40,11 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 23.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 25,21 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

