Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag fester

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie konnte um 21.07.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 178,18 EUR. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 179,88 EUR. Mit einem Wert von 178,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 24.645 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (324,80 EUR) erklomm das Papier am 14.09.2021. Gewinne von 45,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.06.2022 bei 145,74 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 22,26 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 265,00 USD an.

Am 27.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 2,72 USD. Im letzten Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 3,30 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 27.908,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 26.171,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 27.07.2022 terminiert. Die Veröffentlichung der Meta Platforms (ex Facebook)-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 26.07.2023.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,42 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belaufen.

