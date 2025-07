Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag stärker

Aktie im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 715,47 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 715,47 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 716,65 USD. Mit einem Wert von 706,41 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 406.008 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 01.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 747,84 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 26.07.2024 Kursverluste bis auf 442,70 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 61,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 2,00 USD an Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,74 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 766,17 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 30.04.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,43 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS von 4,71 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 42,31 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 36,46 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.07.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 05.08.2026.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 25,72 USD je Aktie.

