Vor Notenbankertreffen: DAX letztlich stabil -- US-Börsen schließen tiefer -- Google, Apple, Meta, Volatus, D-Wave, Novo Nordisk, DroneShield, Tesla, Palantir im Fokus
Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie: VW und Renault setzen beim autonomen Fahren zum Überholen an
Palantir-Aktie markiert längste Verlustserie seit April 2024 - zur Freude von Shortsellern
Notierung im Blick

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) büßt am Donnerstagabend ein

21.08.25 20:24 Uhr
Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) büßt am Donnerstagabend ein

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Minus bei 736,21 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Meta Platforms (ex Facebook)
636,10 EUR -3,90 EUR -0,61%
Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr um 1,5 Prozent auf 736,21 USD nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 733,27 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 745,50 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.228.884 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 16.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 796,21 USD an. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 8,15 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 479,89 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 USD an Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,76 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 837,83 USD.

Am 30.07.2025 hat Meta Platforms (ex Facebook) die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,14 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 5,16 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 47,52 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 39,07 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 28,17 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

