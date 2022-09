Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittwochmittag tiefer

Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 0,8 Prozent auf 146,98 EUR. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 146,36 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 147,76 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.792 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 314,25 EUR erreichte der Titel am 22.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 53,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.09.2022 bei 144,78 EUR. Abschläge von 1,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 243,22 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,46 USD gegenüber 3,30 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,88 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 28.822,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 29.077,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 02.11.2022 vorlegen.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2022 auf 9,89 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Vorbild für Deutschland? Wie Schweden seine Bürger zwingt, für die Rente in Aktien zu investieren

Jim Cramer überzeugt: Wir haben die Tiefststände bereits erreicht

Meta-Chef Mark Zuckerberg: Musks Neuralink-Implantat kommt für "normale Menschen" nicht infrage

Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com