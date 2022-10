Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Freitagmittag weit abgeschlagen

Die Aktie verlor um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 6,1 Prozent auf 129,94 EUR. Im Tief verlor die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 129,22 EUR. Mit einem Wert von 129,96 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 17.530 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (314,25 EUR) erklomm das Papier am 22.11.2021. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 58,65 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.10.2022 (126,90 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 242,11 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Am 27.07.2022 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,46 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS von 3,30 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) mit einem Umsatz von insgesamt 28.822,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29.077,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 0,88 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 26.10.2022 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 01.11.2023.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,82 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belaufen.

