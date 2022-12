Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittag mit Kursplus

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 110,94 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 111,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 110,78 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.513 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 28.12.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 312,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 64,44 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 04.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 89,27 EUR. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 24,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Durchschnitt mit 178,78 USD.

Am 26.10.2022 hat Meta Platforms (ex Facebook) die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,64 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,22 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,47 Prozent auf 27.714,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 29.010,00 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 01.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 9,10 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com