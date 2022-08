Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittwochvormittag im Minusbereich

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) befand sich um 09:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 161,56 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 161,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 161,98 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien beläuft sich auf 342 Stück.

Bei einem Wert von 324,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.09.2021). Mit einem Zuwachs von 50,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 145,74 EUR ab. Abschläge von 10,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 243,22 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Am 27.07.2022 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,46 USD gegenüber 3,30 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,88 Prozent auf 28.822,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 29.077,00 USD gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 02.11.2022 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2022 9,88 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Meta-Aktie: Ethereum-Erfinder Vitalik Buterin schießt gegen Metas Web3-Pläne

Metaverse-Innovationen trotz Krypto-Winter: SandStorm launcht "Proposal and Bid"-Marktplatz für Metaverse-Builder

"The Big Short"-Investor Michael Burry warnt vor Euphorie in der Bilanzsaison - und setzt auf diese Aktien

Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com