Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Donnerstagnachmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 2,0 Prozent auf 452,27 USD ab.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 452,27 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab in der Spitze bis auf 452,07 USD nach. Mit einem Wert von 463,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 647.644 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 09.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 542,79 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 20,01 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 274,39 USD am 19.08.2023. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 64,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,84 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Meta Platforms (ex Facebook) 0,000 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 525,88 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 24.04.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,86 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,21 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 27,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 36,46 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 28,65 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 31.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 20,22 USD in den Büchern stehen haben wird.

