Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Meta Platforms (ex Facebook)-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) legte um 15:52 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 573,95 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 574,59 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 574,16 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 316.464 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 08.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 602,90 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 4,80 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 279,49 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 51,30 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,87 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Meta Platforms (ex Facebook) 0,000 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 607,14 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Am 31.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,31 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS von 3,03 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 39,07 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 32,00 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 30.10.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 29.10.2025.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2024 21,37 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

