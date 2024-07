Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag zu

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,0 Prozent auf 462,64 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 2,0 Prozent auf 462,64 USD. Kurzfristig markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 468,25 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 464,30 USD. Bisher wurden heute 565.072 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Bei 542,79 USD markierte der Titel am 09.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 14,77 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 19.08.2023 Kursverluste bis auf 274,39 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,84 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Meta Platforms (ex Facebook) 0,000 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 525,88 USD aus.

Am 24.04.2024 hat Meta Platforms (ex Facebook) die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,86 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS von 2,21 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 27,26 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 36,46 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 28,65 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 31.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden.

In der Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 20,22 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Wedbush-Analyst Dan Ives begeistert von Apples KI-Potenzial - Neues Allzeithoch für Apple-Aktie voraus?

Diesen Einfluss könnte Kamala Harris als US-Präsidentin und Trump-Gegnerin auf die Wirtschaft haben

Meta-Bezahlmodell: EU-Verbraucherschützer starten Prüfung - Meta-Aktie im Plus