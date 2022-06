Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Montagmittag mit Aufschlag

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 27.06.2022 12:22:00 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 162,10 EUR. Kurzfristig markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 163,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 161,78 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 20.067 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 14.09.2021 erreichte der Anteilsschein mit 324,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 50,09 Prozent zulegen. Am 22.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 145,74 EUR ab. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 11,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 278,38 USD an.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 27.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,72 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 27.908,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 26.171,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 27.07.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 13,96 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

