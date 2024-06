Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag fester

Meta Platforms (ex Facebook) im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 518,80 USD.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 518,80 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 521,72 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 514,41 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 545.134 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 09.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 531,44 USD ein 52-Wochen-Hoch. 2,44 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.08.2023 bei 274,39 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 47,11 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,84 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Meta Platforms (ex Facebook) 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 515,88 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an.

Am 24.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 4,86 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,21 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Meta Platforms (ex Facebook) im vergangenen Quartal 36,46 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) 28,65 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 24.07.2024 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2024 20,22 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

