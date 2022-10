Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) mit herben Abschlägen am Donnerstagmittag

Der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:22 Uhr verlor das Papier 22,8 Prozent auf 103,28 EUR. Das Tagestief markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 101,70 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 104,96 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 157.156 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 22.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 314,25 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 67,13 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2022 bei 101,70 EUR. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 1,55 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 239,33 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 27.07.2022 vor. In Sachen EPS wurden 2,46 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 3,22 USD je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 28.822,00 USD, gegenüber 29.010,00 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,65 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 01.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 01.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook).

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 9,73 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Trotz Krypto-Winter: Darum nutzen immer mehr börsennotierte Unternehmen die Blockchain

Ausblick: Meta (ex Facebook) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Meta Platforms-Aktie im Plus: Weitreichende technische Störungen bei WhatsApp

Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)

Bildquellen: Meta