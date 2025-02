Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Freitagnachmittag billiger

Meta Platforms (ex Facebook) im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 654,00 USD nach.

Um 15:53 Uhr rutschte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 654,00 USD ab. In der Spitze fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 642,78 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 658,17 USD. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 706.524 Aktien.

Am 15.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 740,87 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,28 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 26.04.2024 auf bis zu 414,50 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 36,62 Prozent sinken.

Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,00 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,74 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 718,00 USD.

Am 29.01.2025 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,46 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 48,39 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 40,11 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz für Q1 2025 wird am 23.04.2025 erwartet.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 25,21 USD je Aktie.

