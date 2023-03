Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) verbilligt sich am Dienstagmittag

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wies um 12:00 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 201,38 USD abwärts. Bisher wurden heute 14.725 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Am 06.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 236,86 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Kursplus von 14,98 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.11.2022 bei 88,09 USD. Mit Abgaben von 128,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 217,22 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an.

Am 01.02.2023 hat Meta Platforms (ex Facebook) die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,76 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Meta Platforms (ex Facebook) noch ein Gewinn pro Aktie von 3,67 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,47 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 32.165,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 33.671,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz für Q1 2023 wird am 26.04.2023 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 10,02 USD im Jahr 2023 aus.

