Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) haussiert am Nachmittag

Um 16:22 Uhr stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 11,7 Prozent auf 188,50 EUR. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 198,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 195,76 EUR. Bisher wurden via XETRA 168.782 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.09.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 324,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 41,96 Prozent zulegen. Am 27.04.2022 gab der Anteilsschein bis auf 164,24 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 14,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 298,00 USD an.

Am 02.02.2022 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2021 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,67 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 33.671,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 28.072,00 USD in den Büchern gestanden.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 27.07.2022 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 14,35 USD je Aktie belaufen.

