Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag ins Minus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 670,02 USD ab.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 670,02 USD. In der Spitze fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 665,76 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 675,45 USD. Bisher wurden via NASDAQ 823.975 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.01.2025 bei 682,53 USD. Gewinne von 1,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.02.2024 bei 387,10 USD. Mit Abgaben von 42,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Meta Platforms (ex Facebook) seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,01 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 663,71 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 30.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,20 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,50 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 40,59 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 34,15 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 23.04.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 04.02.2026.

In der Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 22,69 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

