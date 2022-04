Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) gewinnt am Mittag an Fahrt

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) legte um 12:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 193,08 EUR. Bei 196,52 EUR markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 191,26 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 37.174 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (324,80 EUR) erklomm das Papier am 14.09.2021. Mit einem Zuwachs von 40,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.04.2022 bei 164,24 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 17,56 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 296,71 USD.

Am 27.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,72 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,88 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,58 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 27.908,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28.072,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 27.07.2022 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn in Höhe von 14,05 USD je Aktie aus.

