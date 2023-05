Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) steigt am Montagmittag

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 01:59 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 263,75 USD. In der Spitze gewann die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 262,31 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 252,93 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 25.768.663 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 26.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 262,31 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 0,55 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.11.2022 (88,09 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 66,60 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 271,50 USD an.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,20 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 2,72 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 28.645,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 27.908,00 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 26.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn in Höhe von 11,79 USD je Aktie aus.

