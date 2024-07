Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Montagnachmittag fester

Blick auf Meta Platforms (ex Facebook)-Kurs

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 469,57 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,8 Prozent auf 469,57 USD zu. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 471,04 USD. Bei 469,78 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 484.193 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 09.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 542,79 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 274,39 USD ab. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 71,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Meta Platforms (ex Facebook) seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,84 USD je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Durchschnitt mit 542,86 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 24.04.2024 vor. Es stand ein EPS von 4,86 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Meta Platforms (ex Facebook) noch ein Gewinn pro Aktie von 3,03 USD in den Büchern gestanden. Meta Platforms (ex Facebook) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 36,46 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 32,00 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 31.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 20,29 USD je Aktie belaufen.

